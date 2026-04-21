Шойгу заявил о попытке «выдавить» российские войска из Приднестровья

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Молдавия при поддержке Евросоюза пытается обострить обстановку вокруг Приднестровья. По его словам, молдавские власти стремятся выдавить из региона Оперативную группу российских войск, о чем свидетельствует недавнее объявление ее руководства персонами нон грата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Таким образом, молдавские власти фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона»,— заявил господин Шойгу в интервью «Комсомольской правде».

Сергей Шойгу выразил надежду, что ситуация не пойдет по самому негативному сценарию. Он напомнил, что Россия предупреждала: попытки силового решения приднестровского вопроса или замена российских миротворцев западным контингентом приведут к негативным последствиям для Молдавии и всего региона.

Отвечая на вопрос о возможной реинтеграции Приднестровья и Молдавии, секретарь Совбеза отметил, что мирное и взаимовыгодное соседство возможно при наличии воли и условий. Однако, по его мнению, Кишинев делает все, чтобы ни воли к воссоединению, ни нормальных условий для него не сложилось.