Жителя Ульяновска будут судить за незаконное хранение оружия

В Ленинский районный суд Ульяновска направлено уголовное дело 46-летнего жителя областного центра, обвиняемого в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщило региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Засвияжском районе Ульяновска по месту проживания обвиняемого были обнаружены и изъяты пистолет калибра 9 мм, переделанный из сигнального, обрез охотничьего ружья и 17 патронов. По результатам проведенной экспертизы изъятое оружие признано боевым. Согласно вменяемой статье обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск