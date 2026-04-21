Setl Group по итогам года сократила чистую прибыль в пять раз

Чистая прибыль крупнейшего застройщика Петербурга Setl Group по МСФО в 2025 году снизилась в 5,1 раза по сравнению с предыдущим годом, до 4,02 млрд рублей, сообщается в отчетности компании, передает «Интерфакс». Выручка холдинга за тот же период увеличилась на 5%, достигнув 158,6 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Setl Group Фото: Пресс-служба Setl Group

Показатель EBITDA сократился на 27%, до 33,8 млрд рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 8%, составив 47,1 млрд рублей. При этом себестоимость реализации выросла на 11,6%, до 111,5 млрд рублей.

Операционная прибыль снизилась на 11,6%, до 34,8 млрд рублей, тогда как прибыль до налогообложения упала в 3,9 раза — до 6,8 млрд рублей. Денежные потоки от операционной деятельности в прошлом году составили 30,4 млрд рублей против отрицательного показателя годом ранее (минус 6,8 млрд рублей).