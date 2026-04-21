Убыток ишимбайской фабрики «ЗАСПОРТ» в 2025 году превысил 132 млн рублей

Выручка ООО «Фабрика «ЗАСПОРТ», владеющего швейным производством в Ишимбае, в 2025 году выросла на 10% по сравнению с 2024 годом. Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус», убыток компании составил 132,8 млн руб.

Активы компании составили 423 млн руб., собственный капитал — минус 177,9 млн руб., рентабельность компании сократилась до минус 137%.

ООО «Фабрика «ЗАСПОРТ» зарегистрировано в сентябре 2020 года в Ишимбае. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Совладельцы — АО «Комбинат рабочей одежды» и ООО «Флагман» (по 50%). Открытие фабрики ZASPORT в Ишимбае на территории особой экономической зоны «Алга» состоялось 16 мая 2023 года. Компания специализируется на производстве спортивной одежды.

