Экстренные и коммунальные службы в Ростове перевели в режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону из-за непогоды экстренные и коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Режим действует с 19:00 21 апреля до 12:00 23 апреля.

По прогнозам Росгидрометцентра, до конца суток 21 апреля, ночью и в первой половине дня 22 апреля местами в Ростовской области пройдут сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с.

Мария Хоперская