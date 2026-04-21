Свердловские депутаты раскритиковали сокращение числа детских путевок на море

Число детей из Свердловской области, которые смогут побывать на побережье Черного моря в оздоровительную кампанию 2026 года, будет «ниже, чем это количество в 2025 году», рассказала на заседании заксобрания и.о. министра образования региона Жанна Фрицко. Она пояснила, что снижение числа путевок с более чем 4 тыс. в 2025 году до 1,6 тыс. в 2026-м связано с «финансовыми ограничениями».

«Мы направили на этот отдых и оздоровление 140 млн руб. Для того, чтобы увеличить охват от плановой цифры, которая была еще меньше, были проведены конкурсные процедуры, по которым снижение стоимости путевки составило 30%»,— добавила чиновник.

Госпожа Фрицко подчеркнула, что путевки в Анапу не предусматривают медицинские процедуры для оздоровления детей, как и в 2025 году. «Фактически, такой отдых климатотерапия, то есть использование бальнеологических факторов является определяющим, плюс минеральная вода, диетотерапия и возможность пользования круглогодичным бассейном»,— сказала она.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия») заявила, что и.о. министра ввела депутатов в заблуждение. «В 2025 году было лечение, лечебное питание, образовательный контент, бассейн. То, что выиграно сегодня, это легкая лагерная история без образовательного контента, лечения и лечебного питания»,— подчеркнула спикер.

Жанна Фрицко заверила депутатов, что у детей будет диетическое питание и доступ к бассейну, бальнеологическим процедурам, однако ответ не устроил председателя. «Там нет диетического питания, там лагерное. У детей трехразовое питание, лечебное питание — пятиразовое, вы это знаете. В прошлом году было пятиразовое питание. Куриные котлетки тоже диетическое питание, но лечебное — это несколько иное»,— пояснила Людмила Бабушкина.

Ее поддержал депутат Вячеслав Вегнер («Единая Россия»), призвав перенести рассмотрение доклада представителя свердловского министерства на следующее заседание заксобрания. «Надо получить от правительства информацию, какие меры будут приняты для увеличения мест оздоровления, потому что 1,5 тыс. — это мало. Сумма для их увеличения небольшая, 500 млн руб., можно изыскать резерв»,— добавил парламентарий.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия») также призвал продлить срок пребывания ребят в детских лагерях. «Дети должны отдыхать 21 день. У нас же семь, десять, восемь дней. Есть федеральные установки, рекомендации ученых, это надо все обосновано делать»,— подчеркнул он.

За доработку доклада и повторное заслушивание информации от представителя министерства образования Свердловской области выступили 37 депутатов, четыре — не голосовали.

Василий Алексеев