Ульяновская область увеличила количество школ с выставлением оценок за поведение

С нового учебного года в 37 школах Ульяновской области введут оценки за поведение, сообщило во вторник министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что регион «вошел в федеральную апробацию инициативы Министерства просвещения РФ».

Ранее, с 1 сентября 2025 года, эксперимент по возвращению в школы выставления оценок за поведение начали в семи регионах страны: Новгородской, Тульской, Ярославской, Ленинградской областях, в ЛНР, Чечне и Мордовии. Он охватил более 40 тыс. учеников первых-восьмых классов и более двух тысяч педагогов в 89 российских школах. С 1 сентября 2026 года эксперимент расширят — в нем будут участвовать все регионы, в каждом — по 10 школ. Ульяновская область, по данным регионального минпросвещения, решила увеличить количество таких школ до 37, из них 13 — в Ульяновске (среди них пять гимназий, в том числе Мариинская и гимназия №1; шесть лицеев, в том числе губернаторские лицеи №100, 101 и 102, а также две школы).

Как отмечает пресс-служба губернатора, по результатам апробации в семи регионах трехуровневая система оценок за поведение (образцовое, допустимое, недопустимое) выбрана как наиболее оптимальная. Планируется, что при выставлении оценки поведения будут учитываться соблюдение учеником дисциплины (опоздания, разговоры вне темы, использование мобильных телефонов, следование распорядку школы), социальное взаимодействие (умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию), личностные качества (ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно полезном труде), учебная активность (готовность к урокам, выполнение домашних заданий, обратная связь с учителем и одноклассниками), активное участие в школьных мероприятиях и проектах.

Андрей Васильев, Ульяновск