Мэр Махачкалы пообещал наладить механизм страхования имущества жителей
Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов пообещал проработать вопрос страхования имущества жителей. Наладить механизм поручил президент России Владимир Путин. Он отметил, что страховка могла бы помочь жителям, чье имущество было повреждено из-за наводнений в Дагестане.
Джамбулат Салавов
Фото: Администрация Хасавюртовского района
«Конечно, у людей часто и денег нет, чтобы страховаться, платить за страховку, но страховка — хорошее подспорье»,— сказал Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов (цитата по сайту Кремля). Он предложил принять на региональном и федеральном уровне меры, которые помогали бы людям оформлять страховку.
Мэр Махачкалы назвал вопрос страхования «очень важным». «Конечно, страховка необходима, Владимир Владимирович именно отметил, что в таких случаях и важна для нас страховка. Мы к этому приступаем только когда видим такие проблемы»,— сказал Джамбулат Салавов журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, выплаты в размере около 15 тыс. руб. получили более 1,1 тыс. пострадавших от подтоплений в Махачкале.
Наводнения в Дагестане произошли из-за сильных дождей, прошедших в регионе в конце марта и начале апреля. В республике ввели режим ЧС федерального уровня. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий паводков — из подтопленных помещений откачивают воду, очищают территорию от мусора и ила.