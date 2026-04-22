В Черноземье 23 апреля ожидается холодная и дождливая погода, +1°C до +10°C

В четверг, 23 апреля, жителей Черноземья ожидает холодная и ветреная погода с осадками. Местами возможна переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от +1°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +8°C, днем повысится до +9°C, вечером опустится до +6°C, ночью — до +3°C. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже утром ожидается +7°C, днем температура понизится до +6°C, вечером составит +4°C, ночью опустится до +2°C. Ветер до 8 м/с.

В Курске утром температура составит +5°C, днем повысится до +10°C, вечером — до +9°C, ночью понизится до +5°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем — +10°C, вечером — +7°C, ночью опустится до +4°C. Ветер до 7 м/с.

В Орле ожидается переменная облачность без осадков. Утром температура составит +6°C, днем понизится до +5°C, вечером — до +2°C, ночью — до +1°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром температура составит +7°C, днем повысится до +12°C, вечером — до +10°C, ночью — до +7°C. Ветер до 7 м/с.

