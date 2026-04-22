Весеннее обострение

В марте 2026 года в Приволжском федеральном округе резко увеличилась выдача кредитных карт: в среднем по регионам рост составил 32,5% по сравнению с февралем. В частности, в Татарстане показатель вырос на 31% по количеству выдач, в Башкортостане — на 26%, в Самарской области — на 31%, в Нижегородской области — на 33%. Эксперты отмечают, что рынок вернулся к средним значениям второй половины 2025 года и в ближайшие месяцы может показать умеренное сезонное оживление, однако существенного ускорения выдач по итогам года не ожидается из-за высокой долговой нагрузки населения и жесткого регулирования со стороны регулятора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионах Приволжского федерального округа в марте 2026 года зафиксирован рост выдачи кредитных карт — в среднем на 32,5%, об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В Татарстане банки выдали 38,76 тыс. кредитных карт с общим лимитом 4 млрд руб., что на 31% больше по количеству и на 33% по объему, чем месяцем ранее. Средний лимит по карте составил 104 тыс. руб., увеличившись на 2%. В Башкортостане оформлено 40,76 тыс. карт на 4,2 млрд руб. (+26% и +29% соответственно), средний лимит составил 103 тыс. руб.

В Самарской области банки выдали 32 тыс. кредиток на 3,30 млрд руб., что на 31% больше по количеству и на 28% по объему, при этом средний лимит снизился на 2%, до 103 тыс. руб. В Нижегородской области количество выдач выросло на 33%, до 30 тыс. карт, объем лимитов составил 3 млрд руб. (+29%), а средний лимит сократился на 3%, до 102 тыс. руб.

В Пермском крае банки оформили 25,7 тыс. кредитных карт на 2,58 млрд руб. (+31% и +27% соответственно), средний лимит составил 100 тыс. руб. (-3%). В Саратовской области выдано 22,1 тыс. карт на 2,5 млрд руб., что на 34% больше по количеству и на 47% по объему. В Оренбургской области оформлено 19,5 тыс. кредиток на 2 млрд руб. (+29% и +38%), в Удмуртии — 14,3 тыс. карт на 1,5 млрд руб. (+31% и +32%), в Чувашии — 11,7 тыс. карт на 1,2 млрд руб. (+37% и +33%).

В целом по России в марте банки выдали 1,4 млн кредитных карт, что на 28% больше, чем в феврале, и на 18% больше в годовом выражении. Общий объем лимитов достиг 152,3 млрд руб. (+32% за месяц и +5% за год), средний лимит составил 112 тыс. руб., увеличившись на 4 тыс. руб. за месяц, но снизившись на 14 тыс. руб. по сравнению с мартом прошлого года.

Как отмечает генеральный директор Объединенное кредитное бюро Михаил Алексин, мартовский рост выдач во многом носит восстановительный характер после слабого начала года и не свидетельствует о формировании устойчивого восходящего тренда.

«Данная динамика не является индикатором устойчивого роста, а скорее отражает восстановление рынка до среднего уровня, установленного во втором полугодии 2025 года. Повторение высоких результатов первой половины 2024 года маловероятно, поскольку макропруденциальные лимиты и надбавки, неизменные с 2025 года, затрудняют получение новых карт для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Высокие процентные ставки по кредиткам, остающиеся на достаточно высоком уровне даже при снижении ключевой ставки Банка России, также не способствуют увеличению спроса», — отметил он.

Схожую оценку дает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, который также связывает рост с сезонными факторами, но допускает умеренное оживление в ближайшие месяцы.

«В предстоящие месяцы можно ожидать определенного дальнейшего увеличения выдач кредиток, поскольку россияне будут готовиться к летнему сезону, когда часто возрастает спрос на заемные средства. При этом существенного ускорения по итогам всего 2026 года ожидать не стоит», — сообщил «Ъ Волга-Урал» эксперт.

Влас Северин