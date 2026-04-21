Дрон не прогремел

Компания «Беспилотные авиационные системы» (БАС) решила закрыть свое обособленное подразделение в Прикамье. БАС собиралась оказывать услуги с применением беспилотников. В итоге достаточного количества клиентов общество не нашло. Эксперты отмечают, что рынок услуг беспилотных воздушных судов только формируется, сейчас он пока ограничен. Наиболее перспективным направлением они считают применение беспилотных авиасистем в сельском хозяйстве. При этом правовой режим использования БПЛА на территории региона не оказывает определяющего влияния на развитие отрасли.



Как стало известно «Ъ-Прикамье», ООО «Беспилотные авиационные системы» закрыло обособленное подразделение в Перми. Источник, близкий к компании, пояснил, что такое решение связано с отсутствием контрактов на региональном рынке. Как говорит собеседник, в текущих условиях использование беспилотных авиационных систем связано с множеством ограничений. В результате в субъектах, где не введен экспериментальный режим использования воздушного пространства для БПЛА, их применение в коммерческих целях затруднено.

ООО «Беспилотные авиационные системы» было создано в 2022 году Государственной транспортно-лизинговой компанией и фондом «Национальная техническая инициатива». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Москве. По итогам 2025 года чистый убыток компании превысил 1,54 млрд руб., выручка ООО от продаж за указанный период составила более 97,6 млн руб. Владельцем компании является ООО «Сапфир-7452». В свою очередь, этим юрлицом владеет ООО «Аквамарин-4523» (ранее «ГТЛК-Инвест»).

Согласно данным официального сайта, ООО «Беспилотные авиационные системы» позиционируется как «флагман развития беспилотной авиации в России». Компания занимается предоставлением услуг в области беспилотной авиации, а также обучением специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов. Помимо Перми, общество открыло филиалы в Нижнем Новгороде и в Якутии. Как пояснил собеседник «Ъ-Прикамье», они продолжают работать. В Перми ООО «БАС» планировало открыть центр технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов.

Стоит отметить, что в регионе реализуются и другие проекты, связанные с развитием беспилотной авиации. Они нацелены на производство летательных аппаратов и создание условий для их применения. Так, АНО «Пермский НОЦ» решением Минпромторга РФ получило статус научно-производственного центра по развитию беспилотных авиационных систем. Кроме того, Прикамье является участником федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем». В его рамках краевые власти планируют построить три базовые площадки для эксплуатации БАС, откуда смогут вылетать беспилотники. Также будет предусмотрена возможность их хранения, технического обслуживания и зарядки. В качестве возможных мест размещения площадок якобы обсуждался район поселка Ферма в Пермском муниципальном округе, а также район Осенцовского промузла и правый берег Камы.

При этом требования по использованию БПЛА для полетов над территорией региона в марте этого года были смягчены. С конца 2022 года в Прикамье действовал запрет на применение беспилотников. Исключение было сделано для беспилотных судов, используемых коммунальными службами, работниками ТЭК и в интересах властей. С 13 марта решением главы региона был введен уведомительный порядок использования БПЛА. Пользователи обязаны не менее чем за один час до начала полета уведомлять территориальные отделы полиции и Единой дежурно-диспетчерской службы о типе беспилотного воздушного судна, времени и месте запуска, зоне полета и его продолжительности.

Источник в авиационной отрасли утверждает, что фактически ООО «БАС» планировало развивать свое обособленное подразделение в Перми как центр продаж, который должен был участвовать в тендерах на применение беспилотников в гражданском секторе. В итоге компания не смогла найти достаточного количества клиентов, чтобы выйти в Прикамье на окупаемость.

Учредитель ООО «Беспилотные системы Урала» Вадим Балдин говорит, что в текущих условиях спрос на рынке авиауслуг весьма ограничен: «Фактически это только санитарная авиация и туристические полеты, а если говорить про беспилотные системы, то это мониторинг трубопроводов». По мнению эксперта, теоретически перспективным направлением является использование беспилотников в сельском хозяйстве. «На территории края достаточно площадей, нуждающихся в обработке. Это идеальная сфера применения для беспилотных авиационных систем»,— считает господин Балдин.

Директор инженерной школы ПГНИУ Николай Косвинцев пояснил, что рынок по оказанию услуг в сфере гражданского применения беспилотных летательных аппаратов только формируется. «Пока что основное направление его развития связано с государственно-частным партнерством»,— отмечает эксперт. По его словам, важно, чтобы участники отрасли предлагали услуги «под ключ» и были готовы продемонстрировать потенциальным клиентам, насколько выгодно использование БПЛА в конкретных сферах экономики. При этом господин Косвинцев полагает, что экспериментальный порядок использования воздушного пространства для беспилотников может помочь в развитии отрасли. В то же время правовое регулирование не является в данном случае определяющим фактором, поскольку все зависит от емкости рынка.

Дмитрий Астахов