Жительница Ульяновска отдала мошенникам 3,2 млн рублей, считая, что помогает полиции

В дежурную часть отдела полиции Заволжского района Ульяновска обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что мошенники лишили ее накоплений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что потерпевшая стала жертвой многоходовой комбинации мошенников. Сначала она ответила на звонок неизвестного, который представился сотрудником маркетплейса и сообщил об оформленной на имя женщины доставке товара из Москвы и необходимости назвать код заказа, который придет в СМС-сообщении. После того как пострадавшая продиктовала «код заказа», с ней связался другой мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка и заявивший о якобы несанкционированном доступе к счетам потерпевшей. Он предложил перевести денежные средства для их сохранности на специальный счет и поменять их на криптовалюту. На самом деле никто никакого доступа к счетам не мог получить, вся история с названием кода была инсценировкой с целью напугать будущую жертву и лишить ее способности спокойно оценивать ситуацию. Потерпевшая действительно напугалась и попыталась перевести деньги через банкомат на указанный мошенниками счет, но перевод не получился. После этого злоумышленники сообщили, что тогда надо будет передать наличные курьеру. Вскоре пострадавшей начали поступать звонки с угрозами, в которых неизвестный требовал передать ему деньги в столице, обещая в противном случае причинить вред родственникам потерпевшей. Сразу после этого в одном из мессенджеров с женщиной связался псевдопредставитель правоохранительных органов, который убедил пострадавшую, что для задержания преступника необходимо лично привезти и передать деньги злоумышленнику. Осознав, что до этого были мошенники, женщина поверила псевдополицейскому и выполнила его указание. Вскоре лжесотрудник правоохранительных органов «отчитался о задержании злоумышленников» и пообещал возврат средств после звонка по отправленному им номеру. И лишь не сумев более дозвониться по указанному номеру, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

В результате мошеннических действий она лишилась накоплений в размере 3,2 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск