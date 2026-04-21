Ушел из жизни основатель ожоговой службы Удмуртии Михаил Гордон

На 86-м году жизни умер основатель ожоговой службы Удмуртии, врач высшей квалификационной категории Михаил Гордон. Об этом сообщает пресс-служба РКБ №1.

«Михаил Семенович был новатором, внедрившим десятки современных методов лечения, которые спасли тысячи жизней, позволив снизить летальность в отделении более чем вдвое. Его опыт был востребован в самых трагических обстоятельствах: в 1989 году он принимал активное участие в спасении пострадавших в крупнейшей железнодорожной катастрофе в Башкирии»,— говорится в сообщении пресс-службы РКБ №1.

Михаил Гордон родился 5 мая 1940 года в Ижевске. После окончания школы №31 и работы токарем на заводе «Ижсталь», поступил в Ижевский государственный медицинский институт. В середине 60-х получил диплом врача и начал работать в Можге, где совмещал работу хирурга в ЦРБ с преподаванием в медицинском училище.

Вернувшись в Ижевск, прошел школу клинической ординатуры под началом профессора Семена Ворончихина. Затем в марте 1972 года открыл на базе МЧС №7 специализированное ожоговое отделение. Он возглавлял учреждение многие годы. В 1982 году стал работать в РКБ №1.

Будучи главным внештатным комбустиологом республики, воспитал поколение врачей. Он помогал детям и инвалидам в сложных ситуациях в благотворительном клубе «Ромари». В 1989 году участвовал в спасении пострадавших во время крупнейшей железнодорожной катастрофы в Башкирии.