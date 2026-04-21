Почва ушла из-под иска

Арбитражный суд Татарстана отказал Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора в большей части иска о взыскании ущерба за загрязнение почвы с альметьевского ООО «Центр Спас». Ведомство требовало 153,5 млн руб. за загрязнение участка в Марий Эл площадью 1445 кв. м, но суд взыскал только 672 тыс. руб. — в 228 раз меньше. Ответичк оспорил результаты лабораторных исследований, на основании которых рассчитывалась большая часть суммы. Эксперты отмечают, что снижение требований часто происходит из-за процессуальных нарушений или недоказанности расчетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росприроднадзор не смог взыскать 152,9 млн руб. с альметьевского «Центра Спас»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Татарстан отказал Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора в большей части иска к ООО «Центр Спас» из Альметьевска о взыскании 153,5 млн руб. ущерба, причиненного почве. Суд удовлетворил требования частично, взыскав только 672 тыс. руб. Таким образом, Росприроднадзор не смог взыскать 99,6% от требуемой суммы. Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 38,6 тыс. руб.

ООО «Центр Спас» ООО «Центр Спас» зарегистрировано в 2014 году в Альметьевске, основной вид деятельности — сбор отходов. По данным на 2022 год (отчеты за последние годы отсутствуют), выручка компании составила 27 млн руб., чистая прибыль — 28 тыс. руб. Компания имеет действующую лицензию на обращение с опасными отходами. В январе 2024 года компания была признана банкротом, однако в апреле 2025 года производство по делу о банкротстве было прекращено.

Дело рассматривалось почти год. Иск был подан в конце мая 2025 года. В ходе процесса ответчик неоднократно добивался отложения разбирательства и истребования доказательств. В частности, представитель компании требовал предоставить документы о калибровке оборудования, использованного при проверке, сведения о методике определения площади загрязнения, область аккредитации испытательной лаборатории и материалы фото- и видеосъемки. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» в Чувашии, чья лаборатория участвовала в отборе проб.

Претензии Росприроднадзора касались загрязнения почвы на земельном участке в поселке Зеленая Роща Советского района Республики Марий Эл. По данным ведомства, на участке были обнаружены две несанкционированные кучи отходов четвертого класса опасности общей площадью 1445 кв. м. Согласно материалам дела, загрязнение было выявлено в ходе проверки в мае 2023 года по обращениям граждан. Был составлен протокол осмотра и отобраны пробы. На момент правонарушения участок находился в аренде у компании.

Сумма иска складывалась из двух частей. Как пояснил в беседе с «Ъ Волга-Урал» представитель ответчика Раят Зайнуллин, методика Минприроды номер 238, которую использует Росприроднадзор, предполагает расчет ущерба разными способами за одно и то же загрязнение. Первая часть — 672 тыс. руб. — рассчитана за перекрытие почвенного покрова по площади загрязнения. Вторая часть — около 152 млн руб. — за размещение отходов четвертого класса опасности на основании лабораторных исследований.

Защита оспаривала результаты лабораторных исследований. «Протоколы исследований содержали технические ошибки, которые влекут недействительность результатов. Когда документы были истребованы судом, были выявлены множественные недочеты»,— сказал господин Зайнуллин.

Представитель пояснил, что компания занимается очисткой лесных территорий от загрязнений нефтепродуктами. Собранный материал смешивается с песком, вывозится на площадку, где с помощью специальных реагентов превращается в резиноподобную субстанцию для повторного использования. «Из-за хозяйственных трудностей загрязненный материал слишком долго пролежал на площадке. Кто-то написал анонимную жалобу в Росприроднадзор»,— пояснил он.

Компания не намерена обжаловать решение. «Расчет ущерба очень формализован. По первой части суммы в нашу пользу есть определенные доводы, в остальной же для обжалования перспектив я не вижу»,— подчеркнул господин Зайнуллин.

Иски Росприроднадзора о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, не являются редкостью, отмечает адвокат АБ «Акцепт» Андрей Котляров. По его словам, в среднем таких исков в год подается 1–1,5 тыс., а сумма требований по ним часто достигает 150 млрд руб. «Какая-то часть исков отклоняется, какая-то отзывается вследствие устранения последствий нарушений, далеко не всегда требования удовлетворяются в полном объеме. Отказывают суды чаще всего либо в связи с процессуальными нарушениями, либо за недоказанностью вины ответчика»,— пояснил он.

Снизить размер требований можно несколькими путями, добавляет господин Котляров. Ответчик может потребовать снизить их размер пропорционально расходам, фактически понесенным в связи с самостоятельным устранением последствий нарушения. Также можно заявить о несогласии с расчетами и экспертным заключением и потребовать назначения независимой экспертизы. Часто выводы такой экспертизы расходятся с изначальными, причем в пользу ответчика, что позволяет снизить размер ответственности.

Либо можно доказать отсутствие вины ответчика или хотя бы отсутствие причинно-следственной связи между нарушением и возникновением загрязнения. «Последнее, впрочем, удается редко»,— заключает эксперт.

Анар Зейналов