На Ставрополье долги завода китайский машин выставили на торги за 471 млн рублей

В Ставропольском крае на торги выставлен пул дебиторской задолженности ООО «АК Ставрополь Авто», связанного с автопромышленной группой «Дервейс». Начальная цена лота составляет 471,85 млн руб.

Как следует из документации лота, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ», прием заявок стартовал 13 апреля и продлится до 21 мая, а сами торги пройдут 26 мая в форме аукциона на повышение. В состав лота включены требования к десяткам юридических и физических лиц. При этом основная часть задолженности сосредоточена в нескольких крупнейших требованиях.

Крупнейшим должником выступает ООО «Чайна Автомаркет» с суммой более 293 млн руб., вторым по величине — ООО «СтавСтройИнжиринг» с задолженностью около 131 млн руб. Еще несколько требований превышают 5–10 млн руб., тогда как остальная часть портфеля представляет собой «длинный хвост» из более мелких долгов.

ООО «АК Ставрополь Авто» входило в периметр бизнеса предпринимателя Хаджи-Мурата Дерева, которого называли бенефициаром группы «Дервейс», и являлось одним из ее производственных активов. Проект автозавода был запущен в 2013 году с инвестициями более 12 млрд руб. и предполагал выпуск до 100 тыс. автомобилей в год.

Предприятие занималось сборкой внедорожников Great Wall и Hower, тогда как сама группа Derways в Черкесске выпускала автомобили из китайских комплектующих под брендами Lifan, Chery, Geely и Brilliance. Производство стартовало в 2017 году, но уже в 2018-м было остановлено на фоне финансовых проблем и налоговых претензий к бенефициару.

Впоследствии компания была признана банкротом, а ее имущественный комплекс реализован на торгах. Сам Хаджи-Мурат Дерев, по данным СМИ, находится за пределами России и объявлен в розыск по делам, связанным с налогами и мошенничеством.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Кавказ», отмечают, что подобные активы на практике продаются с существенным дисконтом, поскольку значительная часть задолженности приходится на ликвидированные или проблемные компании. В таких случаях основным инструментом возврата средств становится не прямое взыскание долга, а работа с контролирующими лицами должников и оспаривание сделок.

Подробнее читайте в материале «Долги пошли своим ходом».