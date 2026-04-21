В Колпино обустроят детский пляж по просьбе многодетной матери

С просьбой о благоустройстве пляжа к главе государства Владимиру Путину обратилась многодетная мать из Колпино. Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поручил благоустроить детский пляж на Красной улице.

В настоящее время пляжная зона не соответствует современным требованиям

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ В настоящее время пляжная зона не соответствует современным требованиям

Территория площадью около 8 тыс. кв. м на берегу реки Ижоры примыкает к объекту культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские». Губернатор Александр Беглов обязал администрацию района выполнить работы до 10 ноября 2026 года. Поручение дано по итогам личного приема граждан, который Игорь Руденя провел 21 апреля в Приемной Президента РФ в СЗФО.

В настоящее время пляжная зона не соответствует современным требованиям: отсутствуют рекреационные зоны, лежаки, душевые, места для переодевания, урны и навесы, озеленение недостаточное.

Кирилл Конторщиков