Лжепредприниматель из Ульяновска вывел за границу 22 млн рублей через контракты с фирмами из КНР

В отношении жителя Ульяновска возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода). Фигурант вывел за границу более 22 млн руб. по нескольким фиктивным контрактам. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

По информации ведомства, лжепредприниматель из Ульяновска, «используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с компаниями из КНР». По контрактам он дважды переводил на счета китайских компаний миллионы юаней. Общая сумма «незаконно перечисленных денег по курсу ЦБ РФ за день платежа» превышает 22,5 млн руб.

Фигурант дела, чтобы скрыть преступление, подал подложные контракты и документы с недостоверными сведениями от имени директора местной фирмы в кредитную организацию — агенту валютного контроля. Расследование дела продолжается.

