У жителя Димитровграда за повторное пьяное вождение конфисковали Hyundai Solaris

Димитровградский городской суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу жителя Димитровграда Павла Майорова, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, 7 февраля 2026 года сотрудниками ДПС возле одного из домов на проспекте Ленина в Димитровграде был остановлен автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 43-летний Павел Майоров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснено, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, штраф 45 тыс. руб. с лишением водительских прав на срок до двух лет).

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Павла Майорова к штрафу в размере 200 тыс. руб. с лишением водительских прав на 2,5 года. Автомобиль Hyundai Solaris конфискован в собственность государства.

Конфискация автомобиля при повторном задержании за пьяное вождение предусмотрена пунктом «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ, введенной в июле 2022 года. В конце 2023 года пленум Верховного суда РФ разъяснил, что при повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения конфискация автомобиля должна производиться в обязательном порядке.

Исходя из сообщений ведомства, с начала года в Ульяновской области это уже как минимум 12-я конфискация автомобиля за повторное пьяное вождение. По данным прокуратуры, в 2025 году в собственность государства за повторное пьяное вождение было конфисковано около 100 автомобилей.

Андрей Васильев, Ульяновск