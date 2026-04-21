В Ленобласти представили нового депутата регионального Заксобрания
Новым депутатом Законодательного собрания Ленинградской области стала Ксения Кувшинникова. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии. Новый парламентарий пришел на место Даниила Федичева, лишенного полномочий после вступления в силу приговора суда.
Согласно данным о кандидате, госпожа Кувшинникова занимает должность заместителя директора АО «Ижорский трубный завод» и ранее баллотировалась по территориальной группе Никольского округа №16.
Это уже третья замена в текущем созыве регионального парламента после выборов 2021 года.
Новый парламентарий сможет принять участие в трех ближайших заседаниях — в апреле, мае и июне. После этого Заксобрание уйдет на каникулы до сентябрьских выборов, по итогам которых сформируют новый состав.