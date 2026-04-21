Пассажирка экстренно севшего в Волгограде рейса Москва — Тбилиси умерла

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы (Внуково) в Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок, сообщили ТАСС в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Фото: Нина Шевченко

По данным агентства, борт сел на запасной аэродром. Лайнер готовится к вылету по основному маршруту.

В облздраве добавили, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на место оперативно. Все необходимые регламенты соблюдены. Издание V1.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Азимут» сообщило, что пассажирка умерла, несмотря на усилия медиков.

Согласно электронному табло на сайте Гумрака, борт уже вылетел из Волгограда в Тбилиси.

