Пассажирка экстренно севшего в Волгограде рейса Москва — Тбилиси умерла
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы (Внуково) в Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок, сообщили ТАСС в пресс-службе волгоградского аэропорта.
По данным агентства, борт сел на запасной аэродром. Лайнер готовится к вылету по основному маршруту.
В облздраве добавили, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на место оперативно. Все необходимые регламенты соблюдены. Издание V1.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Азимут» сообщило, что пассажирка умерла, несмотря на усилия медиков.
Согласно электронному табло на сайте Гумрака, борт уже вылетел из Волгограда в Тбилиси.