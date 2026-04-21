В Ставропольском крае планируют удвоить парк электротакси

В Ставропольском крае в 2026 году планируется увеличение парка электротакси вдвое. Как сообщили в региональном минпроме, одна из местных компаний намерена расширить парк с 20 до 40 автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Проект по развитию электротакси является пилотным для региона и был запущен в Ставрополе в 2025 году. Тогда же в краевой столице начал работу первый зарядный хаб для электромобилей, рассчитанный на одновременную зарядку четырех машин.

В текущем году в крае планируется запуск второго электрохаба. Кроме того, продолжается развитие зарядной инфраструктуры: в настоящее время в регионе действует около 70 электрозарядных станций, еще более 50 объектов инвесторы намерены ввести в эксплуатацию до конца года.

Также регион продолжает тестирование электротехники в сфере городского хозяйства. Наиболее активно такие проекты реализуются на территории Кавказских Минеральных Вод.

В апреле 2026 года Ставропольский край стал площадкой для запуска проекта «ЭлектроСфера Кисловодск». В рамках инициативы в курортном городе были представлены образцы электротранспорта отечественного производства, коммунальной техники, зарядной инфраструктуры, а также решения в области «умного города».

Валерий Климов