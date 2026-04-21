В Самарской области в результате пожара в доме погиб человек

В селе Старая Бинарадка Красноярского района на пожаре погиб мужчина 1966 года рождения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь произошел в частном жилом доме на площади 255 кв. м. В ведомстве наиболее вероятной причиной пожара называют аварийный режим работы электропроводки.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 11 техногенных пожаров. В результате них пострадали неэксплуатируемые строения, надворные постройки и частные дома.

Руфия Кутляева