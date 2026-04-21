Умер историк и экс-директор ЕМИИ Сергей Постников

На 72-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор Сергей Постников. Об этом сообщили в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ). Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ).

Сергей Постников родился 9 января 1955 года в поселке Цементном Невьянского района (Свердловская область). Окончил исторический факультет (1977), аспирантуру (1982) и докторантуру (1991) Уральского государственного университета (УрГУ).

В 2008-2010 годах он возглавлял Екатеринбургский музей изобразительных искусств. «Под его руководством музей укрепил свои позиции как значимый культурный центр, расширил выставочные программы и укрепил связи с ведущими музеями страны. Его организаторский талант и глубокое понимание искусства позволили реализовать ряд ярких проектов, запомнившихся жителям и гостям города, таких как выставка «Русский авангард и его национальные истоки» в 2009 году»,— рассказали в ЕМИИ.

В дальнейшем Сергей Постников на протяжении 10 лет состоял в наблюдательном совете музея. Параллельно с музейной деятельностью профессор преподавал в УралГАХА на кафедре социальных наук. С 2010 года Сергей Постников был главным научным сотрудником Института истории и археологии УрО РАН. Он являлся автором более 300 научных и учебно-методических публикаций, включая десять монографий и учебных пособий.

«Коллеги, ученики и друзья запомнят Сергея Павловича как мудрого наставника, интеллигентного и чуткого человека, обладавшего редким даром объединять людей вокруг значимых идей. Его энергия, преданность делу и широта взглядов служили примером для окружающих»,— отметили в музее.

Полина Бабинцева