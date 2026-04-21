В Москве пенсионер перевел 300 млн руб. на «безопасный счет» под влиянием мошенников

В Москве 76-летний пенсионер и его сожительница передали мошенникам почти 298 млн руб. после того, как перешли по ссылке «по вопросам электроснабжения». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного органа, мужчина получил сообщение со ссылкой в одном из мессенджеров. Сразу после этого ему начали звонить с предупреждениями о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем злоумышленники начали представляться сотрудниками полиции и Росфинмониторинга. Преступники убедили пенсионера снять все деньги со своих счетов и счетов сожительницы, а потом передать их для дальнейшего хранения на «безопасный счет».

Как уточнили в прокуратуре, мошенники общались с мужчиной целый месяц, вынуждая его снимать деньги с разных банковских счетов, покупать золотые слитки, а позже передавать их курьерам. Взамен пенсионер получал поддельные банковские документы о приеме денег и ценностей.

Сейчас ведется розыск злоумышленников. Ход расследования контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.