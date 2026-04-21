В ТОР «Тольятти» появился новый резидент

ООО «Атол» стало новым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Тольятти». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Компания планирует запустить акватермальный комплекс. Общий объем инвестиций в проект превысил 1,7 млрд рублей. В настоящее время объект находится на завершающей стадии подготовки к вводу в эксплуатацию.

На данный момент резидентами двух территорий опережающего развития Самарской области являются 74 компании. Совокупный объем их инвестиций составил 42,6 млрд руб.

За время функционирования ТОР было создано 14 969 рабочих мест, а сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона достигла 6,7 млрд руб.

