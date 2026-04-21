Зал единоборств в саратовской Питерке достроят за 20 млн рублей

Управление образования администрации Питерского района Саратовской области объявило закупку на общестроительные работы для зала единоборств на улице Молодежной, 12Г. Цена контракта — 19,65 млн руб., срок исполнения — 25 июня 2026 года.

Ранее, в январе, заказчик уже пытался построить объект за 110 млн руб. Торги отменили в феврале из-за отсутствия в техзадании фундамента и инженерных сетей. Повторный конкурс выиграло ООО «Передвижная механизированная колонна №1» с ценой 79,7 млн руб., хотя фундамент в документацию так и не внесли.

В конце марта на зал выделили еще 30 млн руб. В нынешней закупке в локальном сметном расчете упоминаются земляные работы, свайное поле, подведение сетей, благоустройство и ливневая канализация.

Нина Шевченко