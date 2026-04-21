Имущество нижегородского экс-сотрудника МЧС на 11 млн рублей изымут в госказну

Суд по иску прокуратуры к бывшему сотруднику ГУ МЧС в Автозаводском районе Нижнего Новгорода решил обратить в доход государства имущество стоимостью 11 млн руб., законность получения доходов на покупку которого не подтверждена. Номинально оно было оформлено на родителей ответчика, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, бывший начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району также скрывал занятие предпринимательской деятельностью.

Галина Шамберина