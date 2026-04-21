На Урале открылся X Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла

В Свердловском театре музыкальной комедии в Екатеринбурге с 20 по 25 апреля проходит X Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина, сообщили в пресс-службе театра.

X Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла Фото: София Паникова Председатель жюри, Народный артист РФ Максим Дунаевский Фото: София Паникова

Владимир Курочкин (1922-2002) — режиссер, актер, народный артист СССР. Он окончил студию Свердловского драматического театра (1946), факультет журналистики УрГУ (1951) и режиссерские курсы при ГИТИСе (1962). В Свердловском театре музыкальной комедии он работал художественным руководителем и главным режиссером (1963-1986).

На мероприятии участники будут не только репетировать, но и участвовать в мастер-классах от ведущих деятелей культуры. «Конкурс — это путь, конечно, на сцену. Здесь надо не только петь, но и играть хорошо, и танцевать. Поэтому в жюри есть и балетмейстеры, и режиссеры, и директора театров, и музыканты, чтобы этот синтетический жанр охватить целиком»,— рассказал председатель жюри, народный артист РФ Максим Дунаевский.

Для участия в конкурсе поступило 106 заявок. По данным жюри, конкурсанты отдали предпочтение номерам из мюзиклов.

Солистка Магнитогорского театра оперы и балета Наталья Архипова вместе с напарницей продемонстрировали свой взгляд на классику. Сцена парного дуэта вдов Катрин и Фаншетты из оперетты Жака Оффенбаха «Свадьба при фонарях» перешла в гримерную и закончилась дракой. «Действие оперетты происходит в XVIII веке. Нам показалось, что это будет слишком классически. Мы хотели добавить драйва, чтобы это было понятно и членам жюри, и зрителям. Так как мы работаем в театре, естественно, драка двух разновозрастных актрис — это всегда очень смешно»,— пояснила Наталья Архипова.

