В Уфе пройдет специализированная выставка недвижимости «Строим Города»

С 24 по 26 апреля на площадке ТРЦ «Планета» в Уфе пройдет специализированная выставка «Строим города» — одно из ключевых событий весны в сфере жилищного строительства региона. В выставке примут участие ведущие застройщики Республики Башкортостан, которые представят жителям и гостям города свои актуальные проекты и лучшие решения в сегменте первичного рынка жилья.

Организаторами выставки выступают Ассоциация застройщиков Башкортостана, проект «ЖИЛЬЕРБ».

Выставка объединит на одной площадке практически все основные жилые комплексы, которые сегодня возводятся в столице республики. Посетители смогут в удобном формате сравнить предложения, получить консультации по проектам и выбрать оптимальный вариант с учетом бюджета и жизненных задач — от первой квартиры до улучшения жилищных условий для семьи.

Польза для жителей: консультации, сравнение проектов и ипотека на месте.

На стендах компаний-участников специалисты подробно расскажут:

о характеристиках домов и этапах строительства,

планировках квартир и вариантах отделки (при наличии),

концепциях благоустройства, будущих дворах, общественных пространствах,

инфраструктуре районов и транспортной доступности,

технологических и архитектурных особенностях проектов.

Отдельный акцент выставки — возможность получить консультации не только у застройщиков, но и у представителей банков. Гости смогут на месте задать вопросы об ипотечных программах, рассчитать ориентировочный платеж и подобрать наиболее подходящие финансовые условия.

«Марафон низких цен»: специальные предложения — только в дни выставки.

В дни проведения мероприятия для посетителей будет организован «марафон низких цен»: застройщики подготовили скидки, акции и специальные условия, действующие только в период выставки.

Проведение выставки соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части повышения качества городской среды, развития жилищного строительства и создания комфортных условий проживания. В рамках выставки жители смогут получить информацию об обеспеченности инфраструктурой, которые закладываются в новых жилых кварталах.

Информационный партнер выставки «Строим города» — «Коммерсантъ-Башкортостан».

Справочная информация:

Выставка: «Строим города».

Даты: 24–26 апреля 2026 года.

Место: Уфа, ТРЦ «Планета», общественное пространство «Дом Культуры».

Формат: специализированная выставка жилой недвижимости.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

