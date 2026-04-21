Что носят короли?

В Великобритании отмечают 100-летие покойной королевы Елизаветы II. В Королевской галерее Букингемского дворца открылась выставка «Королева Елизавета II: жизнь в стиле», крупнейшая из когда-либо посвященных главе британской короны. Более 300 экспонатов (многие демонстрируются впервые) включают личные предметы гардероба, в том числе ювелирного, которые сопровождали ее на троне в течение 70 лет. Стиль королевы, сдержанный и во многом консервативный, был мгновенно узнаваем. Эффектные шляпы и яркие пальто прямого силуэта, сумки Launer из однотонной кожи, твид, тартан, шелковые платки, броши — все было тщательно продумано и подобрано. Сам облик королевы был призван демонстрировать стабильность и достоинство монархии, ее мягкую силу.

Королева Елизавета II на свадьбt своей сестры принцессы Маргарет в 1960 году

Фото: Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum, London

Одним из любимых повседневных аутфитов Елизаветы был твидовый жакет Harris в сочетании с клетчатой юбкой Balmoral. Помимо удобного элегантного силуэта комплект, созданный в 1950-х придворным портным Норманом Хартнеллом, олицетворял собой великолепное качество английских тканей.

Тот же Хартнелл создал коронационное платье, в котором в 1953 году Елизавета вошла на престол (лишь восьмой вариант наряда получил одобрение будущей королевы). Шелковое полотно украсили золотые бусины, стразы и вышивка. На полотне были изображены цветочные эмблемы государств содружества: английская розы эпохи Тюдоров, шотландский чертополох, валлийский лук-порей, ирландский клевер, а также канадский кленовый лист и индийский лотос.

На выставке можно увидеть зеленое бальное платье, созданное Хартнеллом в 1957 году для торжественного банкета в честь президента США Эйзенхауэра (прием состоялся в британском посольстве в Вашингтоне). Великолепное нежно-голубое гипюровое платье с пышной юбкой и болеро Елизавета надела на свадьбу своей младшей сестры Маргарет в 1960 году. Коллекция одежды подчеркивает талант королевы сочетать моду с дипломатией: платье с цветущей сакурой для визита в Японию (1975), бело-зеленое платье для торжественного приема в Пакистане (1961) в цветах государственного флага, платье с трилистником для поездки в Ирландию (2011). «У нее было четкое представление о том, что ей подходит, и она точно знала, как хочет выглядеть»,— говорит куратор выставки Каролин де Гито.

Это же доскональное понимание собственного стиля королева демонстрировала и в отношении драгоценностей. Некоторые предметы она заказывала лично у придворных ювелиров Garrard, а порой смело переделывала драгоценные подношения от глав государств и других монархий. Так, по распоряжению Елизаветы из тиары Низама Хайдарабада, свадебного подарка индийского принца в честь ее бракосочетания с принцем Филиппом в 1947 году, были взяты бирманские рубины для новой парюры с цветочным мотивом. Еще 96 рубинов позаимствованы из другого свадебного подарка, преподнесенного народом Бирмы. Аквамариновую тиару Елизавета заказала в дополнение к ожерелью и серьгам с бразильскими аквамаринами (официальный подарок от президента и народа Бразилии в честь ее восшествия на престол в 1953 году). Позднее огромный аквамарин из этого колье занял центральное место в драгоценном головном уборе.

Жемчужные ожерелья Елизаветы — один из символов Британской монархии и старейшие фамильные реликвии в королевском ювелирном собрании. Более короткое, состоящее из 46 жемчужин, некогда принадлежало королеве Анне, последней из монархов Стюартов (1665–1714). Более длинное колье из 50 жемчужин перешло от королевы Каролины, супруги короля Георга II — натуральный жемчуг взят из ее ожерелий с церемонии коронации 1727 года. Оба украшения были завещаны Британской короне королевой Викторией.

Тиара Fringe с бриллиантовой бахромой (Garrard, 1919) досталась Елизавете по наследству от ее бабушки королевы Марии Текской (собственно заказчицы украшения) через королеву-мать и стала частью свадебного туалета принцессы Елизаветы. Известно, что незадолго до торжественной церемонии корона с треснутой оправой была доставлена в мастерские Garrard для срочного ремонта. А вот дочь Елизаветы принцесса Анна получила тиару Fringe в 1973 году полностью отреставрированной.

Выставка в King’s Gallery Букингемского дворца продлится до 18 октября.

Нина Спиридонова