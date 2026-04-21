Актера Рамиля Мубинова похоронили в Ульяновске

Во вторник стала известна причина смерти актера театра и кино Рамиля Мубинова. Как сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на информацию, полученную от семьи актера, причиной смерти Рамиля Мубинова стала остановка сердца.

«Остановилось сердце. Он не болел. Это случилось в Подмосковье, позже его перевезли в Ульяновск для захоронения», — сказала собеседница агентства.

Рамиль Мубинов скончался в возрасте 40 лет 14 апреля, но СМИ об этом стало известно только во вторник, через неделю. Похороны состоялись на кладбище под Ульяновском 19 апреля.

Рамиль Мубинов родился в 1985 году в селе Татарские Шатрашаны (относится к Татарстану, расположено на границе с Ульяновской областью, в 90 км от Ульяновска). В 2012 году он окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета (филиал РАТИ, мастерская К. Шадько), затем учился на режиссерском факультете в Театральном институте им. Б.В. Щукина, после чего играл на сценах московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина и театра им. Владимира Маяковского. Рамиль Мубинов снялся в 56 кинокартинах, наиболее известен по ролям в сериалах «Реальные пацаны» (2010), «Мажор» (2018), «Букины-2» (2025), «Молодежка» (2026).

Андрей Васильев, Ульяновск