Защита историка Соколова обжалует отказ в принятии заявления о замене наказания

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего аспирантку Анастасию Ещенко, Александр Почуев сообщил «Ъ Северо-Запад», что в ближайшее время защита будет обжаловать судебный отказ в принятии заявления о замене колонии на принудительные работы, которое ранее было подано осужденным историком самостоятельно.

В декабре 2020 года суд приговорил Олега Соколова к 12,5 годам

В декабре 2020 года суд приговорил Олега Соколова к 12,5 годам

«Олег Соколов самостоятельно подал заявление о замене наказания на принудительные работы, для того чтобы внести свой трудовой вклад для нашей победы. Суд отказал по формальной причине достижения пенсионного возраста. Полагаю, отказ будет обжалован в ближайшее время, поскольку по своему физическому состоянию он способен к общественно-полезному труду»,— прокомментировал защитник.

Фрунзенский райсуд города мотивировал отказ в принятии заявления тем, что 69-летний экс-доцент достиг пенсионного возраста, а статья 53.1 УК РФ прямо запрещает назначать принудительные работы такой категории осужденных.

Господин Почуев также подтвердил, что его подзащитный уже многократно пытался заменить назначенное судом наказание, включая намерение подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы искупить свою вину на СВО, но всякий раз получал отказ по той же причине. «Он всегда был и остается российским патриотом и не хочет возлагать бремя на содержание себя в казенных учреждениях в столь сложное время для страны», — отметил адвокат.

В декабре 2020 года суд приговорил Олега Соколова к 12,5 годам. В 2021 году он подал апелляцию на приговор. Защита настаивала, что он совершил убийство в состоянии аффекта, и просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства якобы аморальное поведение погибшей, но суд отказал в этом.

Андрей Кучеров