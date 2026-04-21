В Татарстане в марте 2026 года выдали около 2,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 12% больше, чем в феврале. Объем выдачи вырос на 21% и составил 10,1 млрд руб., сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

В марте объем ипотечного кредитования в Татарстане превысил 10 млрд рублей

В марте объем ипотечного кредитования в Татарстане превысил 10 млрд рублей

Средний размер ипотечного кредита в регионе в марте составил 4,08 млн руб., увеличившись на 8% по сравнению с февралем. Средний срок кредитования достиг 20 лет и 9 месяцев.

По объему ипотечного кредитования Татарстан занял 5-е место в стране, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Свердловской области. По количеству ипотек регион занял 6-е место среди субъектов России, уступив также Башкортостану.

Анна Кайдалова