Бывший самарский силовик назначен главным федеральным инспектором Удмуртии

Новым главным федеральным инспектором (ГФИ) в Удмуртской Республике стал Марат Юрьев. Его представил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщает республиканское правительство во вторник, 21 апреля.

Марат Юрьев — уроженец Куйбышева (Самара). В 2005 году он окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики, в 2015 году — Самарский государственный экономический университет.

На протяжении 13 лет Марат Юрьев работал на оперативных и руководящих должностях в УФСБ России по Самарской области. Впоследствии он возглавлял управление безопасности на АО РКЦ «Прогресс», а также работал в региональной администрации. С апреля 2023 года Марат Юрьев занимал пост федерального инспектора по Самарской области.

Георгий Портнов