Калининградского сотрудника ОПК обвиняют в ущербе Минобороны на 10,5 млн рублей

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса Антона Гудкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили в военных органах Следственного комитета РФ. Ущерб Минобороны России оценивается в 10,5 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области сотрудника ОПК подозревают в злоупотреблении полномочиями

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 2021–2024 годах фигурант предоставлял документы с недостоверной информацией о выполненных работах. Это позволяло ему добиваться увеличенных выплат — заработной платы и премий. Подозреваемый задержан, суд избрал ему меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Следственные действия продолжаются.

Матвей Николаев