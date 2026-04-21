На Ямале стартовал новый сезон Музыкальной мастерской Юрия Розума

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) состоялось открытие нового сезона Музыкальной мастерской Юрия Розума. Эксперты ведущих творческих вузов России провели мастер-классы для преподавателей и учеников музыкальных школ. Первыми населенными пунктами проекта стали Надым, Яр-Сале и Тарко-Сале. Ямальский этап проекта продолжится в Муравленко 6 мая и Ноябрьске 8 мая, а завершится в Тазовском 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Решетов Фото: Сергей Решетов

Участники повышали свое исполнительское мастерство по направлениям фортепиано, скрипка и гитара. В финале программы в каждом населенном пункте прошли открытые концерты юных музыкантов и их наставников, а кульминацией стало выступление народного артиста России, основателя и художественного руководителя проекта Юрия Розума.

Юрий Александрович Розум — российский пианист, лауреат международных конкурсов: имени королевы Софии в Мадриде, имени Марии Канальс в Барселоне и в Монреале. Является президентом Международного благотворительного фонда Юрия Розума и профессором Российской Академии музыки им. Гнесиных. В 2001 году был удостоен звания «Народный артист России».

«Ямал — колыбель нашей программы и фестиваля, место, где все начиналось. Наша задача — не просто обучать детей, а учить их слышать, чувствовать и выражать себя через музыку. Мы создаем творческую атмосферу, раскрываем таланты и поддерживаем интерес к искусству»,— отметил Юрий Розум.

Музыкальная мастерская реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Как пояснили организаторы, проект направлен на развитие регионального музыкального образования.

«В этом году лаборатории арт-медиации программы "Родные города" выходят на новый уровень и становятся еще интереснее. Летом в Омске мы соберем талантливых выпускников прошлых лет из разных регионов, чтобы в креативной атмосфере ребята создавали авторские музыкальные произведения. Их ждет неделя полного погружения в музыку и работа с сильными наставниками»,— добавила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города».

В 2026 году проект также будет реализован в Москве, Югре, Омской и Оренбургской областях. Впервые к программе присоединится Тюмень. Всего география проекта охватывает 13 населенных пунктов в семи регионах России.

Ежегодный проект был запущен в 2017 году. С тех пор в Музыкальной мастерской приняли участие более 18 тыс. учеников музыкальных школ, их педагогов и поклонников классической музыки.

Юрий Петухов