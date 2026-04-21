В Нижнем Новгороде опробуют новый маршрут для доставки грузов беспилотниками

С 22 апреля в Нижнем Новгороде пройдут испытания нового маршрута для доставки мелкогабаритных грузов беспилотниками. По данным областного правительства, аэрокурьер будет курсировать между точкой на улице Костина в центре города и улицей Коминтерна в Сормовском районе.

Испытания пройдут в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима (ЭПР) для беспилотников, который позволяет тестировать инновационные технологии в различных условиях.

Все полеты в рамках ЭПР являются плановыми и выполняются в соответствии с установленными нормативами безопасности. Аэрокурьеры оборудованы навигационным оборудованием, парашютной системой и огнями безопасности, которые будут видны с земли.

