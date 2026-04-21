Прощание с художником Владимиром Шинкаревым пройдет 23 апреля

Церемония прощания с советским и российским художником, писателем и одним из основателей творческой группы «Митьки» Владимиром Шинкаревым состоится 23 апреля 2026 года в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Похоронят художника на Смоленском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шинкарев скончался 19 апреля на 73-м году жизни

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О дате и месте прощания сообщил изданию РБК друг и коллега Шинкарева по объединению «Митьки» Дмитрий Шагин. Отпевание начнется в 12:00, после чего в 13:30 состоятся похороны на Смоленском кладбище.

Владимир Шинкарев скончался 19 апреля на 73-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Он родился 4 марта 1954 года в Ленинграде, окончил геологический факультет ЛГУ, параллельно обучаясь в художественных мастерских при Мухинском училище и Институте имени Репина. В 1980-х годах вместе с Александром Флоренским и Дмитрием Шагиным стал одним из создателей и главных идеологов группы «Митьки».

