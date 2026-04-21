Минерально-кадровая база под разработку

В Уфе прошел первый день Уральского металлургического горнопромышленного форума. Его участниками стали представители горнодобывающей отрасли, чиновники правительства Башкирии и ученые. Спикеры поговорили про состоявшиеся и прогнозируемые объемы добычи, назвали преждевременными декларации об отказе от углеводородного сырья и обнаружили для себя новые месторождения от Зауралья до северо-запада республики.

Слева направо: президент ассоциации «Горнопромышленники России» Валерий Язев, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и директор Уральского филиала компании «Полиметалл» Андрей Новиков

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Слева направо: президент ассоциации «Горнопромышленники России» Валерий Язев, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и директор Уральского филиала компании «Полиметалл» Андрей Новиков

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Объемы добычи металлических руд в прошлом году в Башкирии увеличились на 9,8%, а масштабы металлургического производства — на 5%. Об этом премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил в конгресс-холле «Торатау» участникам первого Уральского металлургического горнопромышленного форума. Мероприятие, которое проводилось впервые, было решено провести в Уфе, приурочив к 280-летию Воскресенского медеплавильного завода. В 2023 году здание завода, закрытого в 1895 году, было внесено в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Горнопромышленное дело исторически формировало характер народа, проживающего на территории республики, заявил премьер-министр. Именно с металлургии началась промышленность в Башкирии. Но добывающая отрасль актуальна и сейчас, ведь настает пора редкоземельных металлов — нефти XXI века. По его словам, на сегодня мировой рынок металлов составляет $8 трлн, а темпы роста составляют от 3 до 5% в год.

Учитывая рост потребления и востребованность башкирской руды за пределами региона (ее поставляют, рассказал глава кабмина, в Челябинскую, Свердловскую и Вологодскую области), отрасль нуждается в стабильной минерально-сырьевой базе. Поэтому недропользователи изучают новые запасы. Так, «Полиметалл» осваивает Новопетровское месторождение в Хайбуллинском районе, а «Салаватское» — одноименное месторождение в Абзелиловском районе, рассказал Андрей Назаров.

К теме редкоземов присоединился президент ассоциации «Горнопромышленники России» Валерий Язев, который посетовал: еще с 2013 года в России начала работать федеральная программа по этим металлам, но с тех пор страна увеличила их добычу лишь с 2 тыс. до 2,6 тыс. тонн в год, тогда как в мире объемы выросли на 360 тыс., в Китае нарастили производство до 270 тыс., в США — до 50 тыс. тонн.

На этом фоне господин Язев выступил в защиту углеводородной энергетики в виде нефти, газа и угля. По мнению спикера, мир преждевременно декларировал отказ от традиционных видов топлива. Теперь Европа, с его слов, «замерзает», пожиная плоды собственной недальновидности без своей нефти и газа: 85,6% мировых запасов углеводородного сырья приходится на 12 стран, среди которых нет ни одной европейской.

Чего стоит отсутствие прогнозирования, раскрыл на примере города Горняка в Алтайском крае вице-президент Российского геологического общества Исхак Фархутдинов. В свое время, рассказал он участникам форума, государство для экономии не стало рекультивировать хвостохранилище местного полиметаллического комбината, что вылилось в «эпидемиологический факт»: там фиксируется самая высокая детская заболеваемость по краю. Правильное управление геологическими ресурсами влияет на здоровьесбережение населения и интеллектуальный капитал всей страны, предупредил докладчик.

Директор геологической дирекции Уральского филиала «Полиметалла» Андрей Кузьменко рассказал, что экономическую эффективность можно и нужно сочетать с минимальным воздействием на окружающую среду. Имеющие «серьезный потенциал» месторождения в Башкирии, заявил спикер, позволяют обеспечить отрасль достаточными ресурсами для непрерывной и стабильной работы на годы вперед.

Конкретизировал и локализовал минерально-сырьевую базу республики президент фонда «Башнедра» Расих Хамитов. В Башкирии, презентовал он, найдется место и традиционному — газовому — сырью в Зауралье, там же — более глубоко — серно-медным рудам. Северо-запад республики оказался богат углем, а Белорецкий район — бурожелезняковыми легированными рудами.

Кроме сырья для индустрии важна другая задача — кадровая, ведь «в горнопромышленной отрасли главное — люди, которые управляют процессами, порой сложными», подчеркнул замдиректора по персоналу и социальным вопросам Уральского филиала «Полиметалла» Артемий Черданцев.

Понимание ценности сотрудников, по его мнению, должно реализовываться на практике — например, расширенным соцпакетом, корпоративным обучением и наставничеством. Кроме того, сотрудников «нужно слушать и слышать, их идеям — давать ход», для чего в компании, со слов господина Черданцева, проводят собственную научно-производственную конференцию.

Неудивительно, что на форум приехали представители (студенты и руководители) учебных заведений «горнорудного пояса Башкирии» — Сибайского многопрофильного профессионального колледжа, Акъярского горного колледжа и Учалинского колледжа горной промышленности.

В разговоре с «Ъ» директор Уральского филиала «Полиметалла» Андрей Новиков пояснил, что для компании, которая сейчас модернизирует Сибайский ГОК, особенно важен открытый диалог с регионом, поэтому она подключилась к организации Уральского металлургического форума. Тем для обсуждения оказалось много. «Развитие производства, создание новых рабочих мест, социальное партнерство — лишь часть вопросов, которые мы обсудили на полях форума и по которым достигли договоренностей»,— прокомментировал господин Новиков.

Работа форума завершится 22 апреля.

Идэль Гумеров