В этом году «Бессмертный полк» в Башкирии пройдет онлайн

Акция «Бессмертный полк» в Башкирии в этом году пройдет в режиме онлайн в связи с необходимостью соблюдать меры безопасности, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

«Мы должны аккуратно взвешивать все, что происходит, — отметил он. — С руководителями силовых структур обсудили и такое решение приняли. Продолжаем репетицию парада, там поменьше количество людей. Но если нам скажут, что есть основания не проводить, то мы проводить не будем».

9 мая 2025 года в Уфе и других городах и райцентрах Башкирии шествие «Бессмертного полка» проводилось в очном формате впервые с 2022 года.

Майя Иванова