В 2026 году в Чувашии на модернизацию объектов АПК выделят 667 млн рублей

В Чувашии в этом году на создание и обновление объектов агропромышленного комплекса из республиканского бюджета выделят 667 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства республики.

Общий объем господдержки животноводства в регионе в этом году превысит 874 млн руб., что на 25,6% больше уровня 2025 года.

В марте объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 122 тыс. тонн. В сельхозпредприятиях показатель достиг 62,4 тыс. тонн, увеличившись на 5,9% в годовом выражении.

Рост отмечен и в птицеводстве. В марте произведено 128,3 млн куриных яиц, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

