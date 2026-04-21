В Чувашии расширят налоговые льготы для семей с детьми-участниками СВО

В Чувашии предложили расширить льготы по транспортному налогу на многодетные семьи, воспитывающие детей с инвалидностью I и II группы до 23 лет, а также на семьи, где есть дети в возрасте от 18 до 23 лет, участвующие в специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-центр правительства республики.

Соответствующие изменения в закон сегодня рассмотрели на заседании комитета Государственного Совета Чувашии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Также для аккредитованных ИТ-компаний предлагается ввести пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения на 2026–2028 годы: 1% по объекту «доходы» и 5% по схеме «доходы минус расходы».

Кроме того, планируется продлить действующие налоговые льготы для обрабатывающих производств, научных организаций, социально ориентированных НКО и социальных предприятий до 2028 года.

