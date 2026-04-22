Суд оценил вводные данные

АО «Строительная компания "Трест №21"» (владел Раис Саубанов) не удалось в суде обязать мэрию Уфы выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов на улице Октябрьской революции. После того, как застройщик был признан банкротом, инвестором завершения строительства стал «Третий трест». В феврале 2025 года конкурсный управляющий «Треста №21» обратился в мэрию с заявлениями о выдаче разрешений на ввод домов в эксплуатацию, но получил отказ. В суде, в частности, выяснилось, что дома не соответствуют проектам: квартир было построено больше, чем планировалось.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Суд не нашел причин для удовлетворения иска застройщика к властям Уфы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий АО «Строительная компания "Трест №21"» Разиф Фарвазов не смог убедить арбитражный суд Башкирии обязать мэрию Уфы выдать разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов 54а и 54б на улице Октябрьской революции.

Как следует из материалов на сайте Единого ресурса застройщиков, «Трест №21» начал строительство домов в 2012 году. В доме 54а, согласно проектной документации, должно было быть 110 квартир, а во втором доме — 113 квартир.

В 2016 году в отношении компании была начата процедура банкротства. Несостоятельной ее признали в декабре 2021 года. Тогда кредиторская задолженность «Треста №21» превышала 320 млн руб.

Достраивать оба дома, квартиры в которых ожидали 223 дольщика, в 2023 году вызвался специализированный застройщик «АСИ-8» (входит в ГК «Третий трест»). Стоимость завершения строительства в «Третьем тресте» тогда оценивали в 170 млн руб. Взамен застройщику передали в аренду без торгов участок площадью 3,1 га на пересечении улиц Революционной и Карла Маркса. Работы были полностью выполнены в начале 2025 года.

Разиф Фарвазов, следует из материалов суда, обратился в мэрию Уфы за разрешениями на ввод домов в эксплуатацию в феврале прошлого года. Спустя несколько дней администрация ответила ему отказом.

Представитель администрации в суде пояснил, что застройщик является банкротом и не предоставил документы на земельный участок, заключение госстройнадзора о соответствии домов проектной документации, акты о подключении домов к инженерным сетям. Кроме того, отметили в мэрии, застройщик нарушил требования проектов: в первом доме вместо 110 квартир фактически построили 124, а во втором вместо 113 квартир — 122.

Представитель министерства строительства и архитектуры Башкирии просил удовлетворить исковые требования. А представитель прокуратуры республики и несколько дольщиков, которые участвовали в судебном процессе в качестве третьих лиц, наоборот просили отказать в иске.

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами мэрии Уфы. Он, в частности, указал, что застройщик не обращался в госжилстройнадзор республики за выдачей акта соответствия домов требованиям и нормам, а также обратил внимание на отклонения от проектной документации. Кроме того, суд обратил внимание, что «действующим законодательством предусмотрены иные способы урегулирования возникшего спора».

Директор по развитию группы компаний «Третий трест» Вячеслав Якин рассказал «Ъ», что «АСИ-8» выступал инвестором достройки жилого комплекса, а застройщиком оставался «Трест №21». «Когда мы зашли на объект, там была недостроенная парковка и места общего пользования. Жильцы, которые получили права собственности через суды, фактически жили на стройплощадке. Вместе с минстроем мы посчитали смету и выполнили необходимые работы. Но в ходе строительства выяснилось, что у "Треста №21" нет полного пакета документов, а также некоторым дольщикам были проданы площади, которые по проекту относились к местам общего пользования и они узаконили их в качестве квартир, — пояснил господин Якин. — Поэтому мэрия Уфы законно отказала в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Иначе она могла бы создать опасный прецедент. Сейчас мы с юристами будем искать правовой механизм для выхода из сложившейся ситуации».

Дозвониться до конкурсного управляющего Разифа Фарвазова вчера не удалось.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что выводы суда с юридической точки зрения обоснованы и соответствуют действующему законодательству. «В решении фигурируют сразу несколько самостоятельных оснований, где каждое усиливает друг друга, — отметил эксперт. — Если конкурсный управляющий не устранит хотя бы часть выявленных нарушений к моменту рассмотрения жалобы, апелляция, скорее всего, оставит решение без изменения».

«Отказы мэрии законны и формально соответствуют нормативным актам, с чем согласился суд, — пояснил адвокат коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский. — Конкурсному управляющему следовало подать иск о признании за компанией права на объекты строительства, но, не видя всех его аргументов, сложно понять, почему он пошел путем оспаривания отказов мэрии. Возможно, у него были на то причины, так как конкурсный управляющий зачастую ограничен в возможностях получения многих необходимых для производственной деятельности документов».

Булат Баширов