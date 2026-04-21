8-ю и 9-ю линии Васильевского острова закроют на ремонт с 23 апреля

ГАТИ предупредила о временных ограничениях движения по 8-й и 9-й линиям Васильевского острова с 23 апреля по 28 мая 2026 года. На участке от набережной реки Смоленки до набережной Лейтенанта Шмидта будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.

Работы завершатся в конце мая

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Работы завершатся в конце мая

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

В связи с предстоящим ремонтом ГАТИ рекомендует автомобилистам заранее планировать альтернативные маршруты движения. Ограничения затронут ключевые транспортные артерии Василеостровского района, что может привести к затруднению движения в зоне проведения работ.

Для удобства горожан на официальном сайте ГАТИ размещена интерактивная карта с актуальной информацией о всех действующих ограничениях и схемах объезда.

Кирилл Конторщиков