На торги выставлено семь земельных участков, изъятых у прежних владельцев

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края сообщило о проведении публичных торгов  по продаже семи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 134 га.

Участки были изъяты у прежних владельцев ввиду ненадлежащего использования аграрных земель по целевому назначению, уточнили в ведомстве. Четыре участка расположены в Чусовском округе, два — в Карагайском и один в Еловском.

Аукцион пройдет на площадке «Сбербанк-АСТ» 6 мая.