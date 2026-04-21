На торги выставлено семь земельных участков, изъятых у прежних владельцев

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края сообщило о проведении публичных торгов по продаже семи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 134 га.

Участки были изъяты у прежних владельцев ввиду ненадлежащего использования аграрных земель по целевому назначению, уточнили в ведомстве. Четыре участка расположены в Чусовском округе, два — в Карагайском и один в Еловском.

Аукцион пройдет на площадке «Сбербанк-АСТ» 6 мая.