Юридическая компания из Барнаула «Успешный и Партнеры» вошла в топ сильнейших

Юридическая группа из Барнаула «Успешный и Партнеры» вошла в ежегодный рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг России» по итогам 2025 года, который в апреле 2026-го представила газета «Коммерсантъ». В числе региональных практик фирма признана одной из лучших сразу в нескольких направлениях.

Рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг России» выходит ежегодно, начиная с 2015 года. Исследование базируется на результатах проектной деятельности ведущих российских юрфирм за прошедший год. Рейтинг разделен на три категории: «Лучшие юридические практики», «Лучшие отраслевые практики» и «Лучшие юристы». По каждой из категорий сформированы федеральный и региональный топ-листы.

Помимо анализа наиболее значимых проектов компании за прошлый год, рейтинг также учитывает экспертное мнение клиентов и коллег. В частности, при оценке учитываются масштаб, значимость и результативность проектов, укомплектованность, профессионализм, слаженность и результативность команды юристов.

Таким образом, компетенции компании «Успешный и Партнеры» за весь прошлый год позволили ей занять место в списке лучших региональных практик в сфере страхового права: фирме присвоена высшая категория — Band 1. Это означает, что группа обошла нескольких сильнейших конкурентов в большинстве регионов России.

Также фирма признана сильнейшей по направлению «Арбитражное судопроизводство» (разрешение коммерческих споров, Mid-market) — Band 2 (вторая лидирующая группа). Высокую оценку юристы фирмы получили за работу с корпоративными клиентами.

Компания заняла еще одну высокую позицию в семейном и наследственном праве — Band 2. Отрасль считается одной из самых чувствительных и сложных.

Еще одним победным результатом работы фирмы стало попадание в номинацию «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» — Band 3 (третья группа в классификации юридических практик и юристов). Команда группы в этом сегменте зарекомендовала себя как результативный и надежный поставщик услуг.

Кроме этого, руководитель компании Максим Успешный включен в индивидуальный рейтинг лучших региональных юристов в категории «Семейное и наследственное право». По его словам, добиться высоких результатов команде, в числе которой Маргарита Короткова, Павел Чернышов, Артем Кондратьев, Светлана Фомицких, удалось за счет глубокой, системной и слаженной работы.

«Признание со стороны ИД „Коммерсантъ“ — это важный индикатор качества нашей работы. Вхождение „Успешный и Партнеры“ — по сути местной региональной компании — в число лидеров юридического рейтинга страны свидетельствует о правильности выбранной стратегии и высоком уровне экспертизы, которые мы ежедневно подтверждаем в интересах наших клиентов и партнеров»,— комментирует Максим Успешный.

Командный зачет в нескольких номинациях регионального рейтинга (практики):

номинация «Страховое право». Рейтинг: Band 1 (Группа 1);

номинация «Арбитражное судопроизводство» (разрешение коммерческих споров: Mid-market). Рейтинг: Band 2 (Группа 2);

номинация «Семейное и наследственное право». Рейтинг: Band 2 (Группа 2);

номинация «Разрешение споров в судах общей юрисдикции». Рейтинг: Band 3 (Группа 3).

Индивидуальный зачет регионального рейтинга (лучший юрист):

— Максим Успешный (руководитель компании юридической группы «Успешный и Партнеры»). Номинация «Семейное и наследственное право» (лучшие юристы в регионах). Рейтинг: Band 1 (Группа 1).

Для самой компании юридическая премия «Ъ» – признание профессионализма, а также показатель оперативности и соответствия современным реалиям. Ежегодный рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг России» по версии ИД «Коммерсантъ» – это не просто список организаций, а топ команд, которые в прошедшем году больше и лучше всех работали, разрабатывали и определяли лучшую стратегию.

Результаты рейтинга будут полезны в том числе населению, бизнесу, государству, а также госкомпаниям, которые выбирают специалистов для решения своих задач в правовом поле.

Справка: Сибирская правовая компания «Успешный и Партнеры» ведет юридическую деятельность в Барнауле с 2005 года и специализируется на комплексном правовом сопровождении граждан и бизнеса. Масштаб практики охватывает свыше 2,5 тыс. клиентов и стабильную результативность в судах. Только за последний год работы группой выиграно 70 гражданских и административных дел, что подтверждает статус опытного игрока юридического рынка региона. Компания занимается правовыми услугами под ключ различной отраслевой направленности, включая сложные нестандартные дела.

