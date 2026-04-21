Представляющие Самарскую область Владимир Гутенев и Владимир Кошелев остались в лидерах в рейтинге Госдумы

В 27-м по счету рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД-26) среди представителей Самарской области впереди оказались Владимир Гутенев, занимающий пост председателя комитета по промышленности и торговле, а также Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ. Они укрепили свои позиции и находятся на 12-й и 42-й позициях соответственно. В предыдущем рейтинге эти парламентарии занимали 17-е и 54-е места.

Исследование по итогам осенней сессии проводилось с января по апрель 2026 года. Владимир Кошелев попал в топ-50 индекса активности, а Владимир Гутенев — в топ-50 экспертного индекса. Оба парламентария вошли в топ-15 индекса медийности.

На первом месте рейтинга находятся глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, а также Павел Крашенинников, возглавляющий комитет по госстроительству и законодательству.

