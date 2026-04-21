Роспотребнадзор нашел 60 нарушений при продаже мяса в Удмуртии в первом квартале

По итогам первого квартала в Удмуртии составили шесть административных протоколов и назначили два штрафа на 60 тыс. руб. за реализацию мясных продуктов с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Было изъято более 340 кг фальсифицированных и небезопасных мясных продуктов. К реализации в торговых точках не допущено 36 партий продукции. Основными причинами для этого стали нарушения технического регламента, патогенная микрофлора в продуктах, несоблюдение условий хранения, а также отсутствие маркировок и информации о сроках годности.

Всего в ходе проверок было выявлено 60 нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и технического регулирования. Нарушителям выдали 11 предписаний об устранении нарушений, два предписания о приостановке действия деклараций и четыре — о признании деклараций недействительными.