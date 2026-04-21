Агрохолдинг «Степь» получил убыток 7,3 млрд рублей по итогам 2025 года

АО «Агрохолдинг “Степь”» раскрыло финансовую отчетность за 2025 год. С документами, опубликованными в системе СПАРК-Интерфакс, ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ростовский агрохолдинг, входящий в структуру АФК «Система» и имеющий статус системообразующего предприятия, завершил год с чистым убытком 7,3 млрд руб. Выручка головной компании составила 341,5 млн руб., резко снизившись по сравнению с 2023 годом, когда показатель превышал 15,6 млрд руб.

У компании высокая долговая нагрузка. Расходы на обслуживание обязательств выросли до 7,7 млрд руб., а убыток от продаж составил около 509 млн руб. Краткосрочные обязательства увеличились почти вдвое — до 39,2 млрд руб., при этом собственный капитал сократился до 12 млрд руб.

Несмотря на это, активы компании выросли до 58,4 млрд руб., значительную их часть составляют долгосрочные финансовые вложения (свыше 44 млрд руб.). Отрицательный денежный поток от текущей деятельности составил 8,7 млрд руб.

Финансовое ухудшение происходит на фоне неблагоприятной конъюнктуры зернового рынка. В 2025 году экспорт пшеницы сократился, а перевалка зерна в портах в первой половине года упала более чем на 50%. В 2026 году давление усилилось: в феврале средняя цена пшеницы на внутреннем рынке снизилась на 18,3% год к году — до 11,6 тыс. руб. за тонну на фоне профицита предложения и слабого спроса.

На этом фоне агрохолдинг в 2025 году рассматривал возможность продажи портовых активов (терминала в Азове и элеватора в Волгодонске) и смещения фокуса инвестиций в более маржинальные направления, прежде всего молочное животноводство.

АО «Агрохолдинг “Степь”» зарегистрировано в 2014 году, генеральным директором является Андрей Недужко. Крупнейшим акционером выступает АФК «Система».

Несмотря на убытки, по данным СПАРК, компания сохраняет низкие кредитные и операционные риски, однако текущая динамика указывает на усиление давления на ее финансовую модель.

Валерий Климов