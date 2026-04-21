Умер актер Рамиль Мубинов из сериалов «Мажор» и «Реальные пацаны»

Актер Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца, сообщили «РИА Новости» в семье артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамиль Мубинов

Рамиль Мубинов

Артист скончался в Подмосковье. Его похороны состоялись 19 апреля. «Похоронили его в воскресенье, на пригородном кладбище Ульяновска»,— рассказала собеседница агентства.

Рамиль Мубинов окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского госуниверситета. Также отучился на режиссерском факультете в Театральном институте им. Б. В. Щукина. Служил в Московском театре «Et Cetera» и театре им. Владимира Маяковского. На счету актера более 50 фильмов и сериалов. Наиболее известен по ролям в сериалах «Реальные пацаны» (2010), «Мажор» (2018), «Букины-2» (2025), «Молодежка» (2026).